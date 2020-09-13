متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو الى واشنطن ويطالبونه بالاستقالة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 22:08

متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو الى واشنطن ويطالبونه بالاستقالة

منذ 31 mins 13 September، 2020
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