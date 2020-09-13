متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو الى واشنطن ويطالبونه بالاستقالة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 22:08
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الصحة اللبنانية: حالتا وفاة وتسجيل 641 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس المكلف مصطفى اديب
الرئيس نبيه بري: ما يتم تداوله حول مضمون اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بي غير دقيق
المكتب الإعلامي للرئيس بري: المشكلة ليست مع الفرنسيين بل المشكلة داخلية ومن الداخل
المكتب الإعلامي لبري: أُطلق عنوان واحد للحكومة هو الاختصاص وهناك فيتوات على وزارات واستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات
المكتب الإعلامي لبري: أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من "عندياتنا" ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة
المكتب الإعلامي لبري: أبلغنا الرئيس المكلف استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود بكل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته
النائب جبران باسيل: ليس لدينا رغبة في المشاركة في الحكومة العتيدة ولكن سنكون مسهلين وسنوافق على كل ما يتم التوافق عليه
النائب باسيل: حريصون على المبادرة الفرنسية لأنها الحل المنطقي لخلاص لبنان وهناك خطر عليها ممن يرفضونها بحجة السيادة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: اصبحنا امام تأليف حكومة الامر الواقع عبر الاستقواء بالخارج
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم أقسام الأسرى في سجن عوفر وتعتدي عليهم بالضرب
رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو لرويترز: اتفاق التطبيع مع البحرين سيؤدي إلى تسيير رحلات جوية مباشرة من "إسرائيل" إليها
تظاهرات احتجاجية في شوارع البحرين رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: تطبيع البحرين مع كيان الاحتلال يعتبر خيانة لمبادئ الشعب الفلسطيني
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي: التطبيع مع الصهاينة هو هدية انتخابية لترامب على حساب الدم الفلسطيني
مجلس العلماء والمفكرين الباكستانيين: التطبيع مع الصهاينة خدمة مجانية يقدمها العرب لأميركا والمحتلين وستسجل في التاريخ
المرجع السيد علي السيستاني يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت
المرجع السيستاني: المزيد من التأخير بإجراء الانتخابات أو إجراؤها من دون توفير شروط إنجاحها سيؤدي إلى تعميق مشاكل العراق
الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية "الفتح المبين" لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة في محافظة الأنبار
مصادر يمنية: غارات عنيفة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مواقع عدة في العاصمة صنعاء وضواحيها
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: النظام البحريني يمارس الترهيب والتهديد لاجبار بعض المؤسسات على تأييد اتفاقه مع العدو
الخارجية الايرانية: منذ اليوم تعتبر البحرين والامارات شريكتين في الجرائم الصهيونية ضد شعوب المنطقة
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية: خروقات ميليشيا خليفة حفتر مستمرة وقواتنا جاهزة للرد لكنها ملتزمة بالهدنة
وزير الخارجية المصري: لا نتحفظ على أي طرف ليبي يشارك في العملية السياسية والأهم هو الأفعال وليس التصريحات من تركيا
وزير الدفاع التركي: على اليونان وقف التصرفات المستفزة ونحن نؤيد الحوار ونرغب بحل المشاكل عبر الوسائل السلمية والسياسية
رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون للدخول في حوار مع تركيا إذا قامت بخطوات لخفض التوتر
المتحدث باسم الحكومة اليونانية: نرحب بعودة سفينة التنقيب التركية إلى ميناء أنطاليا ونعتبرها تطوراً إيجابياً
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يدعو الحكومة البريطانية إلى تطبيق اتفاق بريكست بالكامل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
أ.ف.ب: برلين تحذر لندن من تداعيات "كبيرة" في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري بشأن بريكست
اعلام العدو: الخطوة التالية لترامب هي الاعلان عن رحلات جوية مباشرة بين "اسرائيل" والمغرب
وزير الخارجية الاميركي ونظيره القبرصي يوقعان مذكرة تفاهم للتدريب في امن الحدود البحرية
تويتر يحذر من تغريدة ترامب التي دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين ويعتبرها امرا غير قانوني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو الى واشنطن ويطالبونه بالاستقالة
منذ 31 mins
13 September، 2020
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