اليمن: شهيدان وجريحان بغارة للعدوان على مديرية ماهلية بمأرب

استشهد وأصيب أربعة مواطنين يمنيين الأحد في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب اليمنية.

وأكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن غارة جوية على مديرية ماهلية أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران العدوان شن اليوم 14 غارة جوية على مديرية رحبة و4 غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و12 غارة جوية على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة”.

المصدر: موقع انصار الله