اليمن: 33 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحد 33 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات الجوف ومأرب وصعدة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 14 غارة جوية على مديرية رحبة و4 غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و12 غارة جوية على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة”.

وكان طيران العدوان قد شن فجر الاحد 5 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي وثلاث غارات على الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة و3 غارات على حي العروق بمديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء و6 غارات على منطقة الصمع في مديرية أرحب و3 غارات على منطقة حزيز في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

المصدر: موقع انصار الله