وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 22:06

وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 13 September، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور جنوب لبنان الاحد عن تسجيل 81 إصابة جديدة بوباء كورونا.

وأشارت الوحدة إلى أن “الإصابات الجديدة توزعت كالآتي: الناقورة 72 (اليونيفيل)، صور 3، الشهابية 2، وإصابة واحدة في كل من: معروب، جويا، الحوش وصديقين”، وأضافت ان “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 696 مصابا”.

ودعت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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