وحدة إدارة الكوارث في قضاء صور: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور جنوب لبنان الاحد عن تسجيل 81 إصابة جديدة بوباء كورونا.

وأشارت الوحدة إلى أن “الإصابات الجديدة توزعت كالآتي: الناقورة 72 (اليونيفيل)، صور 3، الشهابية 2، وإصابة واحدة في كل من: معروب، جويا، الحوش وصديقين”، وأضافت ان “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 696 مصابا”.

ودعت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام