النائب نصرالله: من مصلحة البلد تشكيل حكومة من وزراء يتمتعون بالكفاءة

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله إن “مصلحة البلد ومصلحة الرئيس المكلف تأليف الحكومة مصطفى أديب، أن يسعى الاخير للنجاح بأفضل مجموعة من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة”.

ولفت نصرالله الاحد الى ان “توقيت العقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، من ضمن الرسائل الأميركية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل خاص”.

وأضاف نصرالله ان “أميركا تمر بمرحلة يمكن أن نرى منها ما هو متوقع وغير متوقع”، وتابع “اعتقادنا أن التوقيت جاء على خط ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي رسالة موجهة إلى محور الممانعة عامة والرئيس بري خاصة كون ملف الترسيم بيده”، واشار الى ان “الرسالة وصلت وسنتعامل معها كما يجب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام