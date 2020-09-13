“الجهاد”: العدو الصهيوني يعيش هاجسا وجوديا نتيجة تعاظم قوة المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل الأحد أن العدو الصهيوني يعيش حالة إرباك حقيقية وهاجسا وجوديا نتيجة تعاظم قوة المقاومة.

وشدد المدلل الاحد في تصريح له في الذكرى الـ 15 لاندحار العدو الاسرائيلي عن غزة على أن “الكيان الصهيوني بالرغم من ترسانته العسكرية الضخمة التى كان يمتلكها وجرائمه المتكررة ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة إلا أن عمليات المقاومة لم تتوقف فى مواجهة ارتال الدبابات الميركفاة والتى دمرها أبطال سرايا القدس على محور فيلتدلفيا وفى حى الزيتون”.

وأضاف المدلل أن “أبطال السرايا فى مواجهات يومية مع والجنود المدججين واقتحام المستوطنات وقطع طرق المستوطنات مما جعل شارون بلدوزر إسرائيل يشعر بالتكلفة الباهظة التي تكبدها هو وجيشه في قطاع غزة”، وأكد أن “الاحتلال عدوٌ مجرمٌ لا يفهم إلا لغة القوة والاشتباك المستمر والذي توحدت عليه كل قوى المقاومة الفلسطينية ولا يفهم لغة المفاوضات التي صنعت الانقسام الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم