الصحة الفلسطينية: تسجيل 12 حالة وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاحد عن “تسجيل 12 حالة وفاة و811 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وقالت الوزيرة “تم تسجيل 4 حالات اوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، مواطنان من محافظة نابلس ( 65 و 85 عاما)، مواطنة 78 عاما من قلقيلية، مواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة ومواطن من 46 عاما من غزة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (110)، جنين (47)، أريحا والأغوار (14)، طوباس (13)، سلفيت (9)، طولكرم (27)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (82)، مدينة القدس (143)”.

وتابعت الوزيرة أن “حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (13)، محافظة سلفيت (17)، مدينة القدس (267)، قطاع غزة (60)”.

المصدر: فلسطين اليوم