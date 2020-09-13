حماس ترحب بخطوة تشكيل “القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية” في فلسطين

رحبت حركة حماس بخطوة تشكيل “القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية” في فلسطين وبصدور البيان الأول عن هذا الإطار، ما يمثل خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران الاحد إن “تشكيل هذه القيادة يعبر عن البدء بتنفيذ القرارات الوطنية الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في رام الله – بيروت الأسبوع الماضي”، وتابع “كلنا ثقة في مضي المرجعيات الوطنية نحو خطوات أكثر لتحويل حالة الرفض لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية إلى خطوات واقعية”.

وأضاف بدران ان “الفصائل والقوى كافة متفقة على الشروع بتنفيذ كل مخرجات اجتماع الأمناء العامين، لكن هرولة عدد من الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال دفع بملف تشكيل القيادة الوطنية الموحدة إلى رأس أجندة الفعل الفلسطيني”، وشدد على “ضرورة تعاون كل الفلسطينيين في تصليب جبهتهم الداخلية والتسامي فوق كل الخلافات لإنقاذ قضيتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم