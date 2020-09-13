قيادة المقاومة الشعبية الفلسطينية: 15 أيلول يوم رفض شعبي استنكارا لاتفاقيات العار مع العدو

أعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية، اعتبار يوم الثلاثاء الخامس عشر من أيلول الجاري، يوم رفض شعبي في الوطن تُرفع فيه راية فلسطين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وكل ساحات تواجد الشعب الفلسطيني في الخارج. وتابعت ان “ذلك هو تعبير عن رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة”.

ودعت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيان لها الاحد “القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد وطننا العربي، إلى رفع راية العز العربية وعلم فلسطين استنكاراً ورفضاً لاتفاقية العار في هذا اليوم الأسود”.

وطالبت القيادة “الأسرى المحررين وأسر شهدائنا الأبطال وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قي مقابر الاحتلال الرقمية لتنظيم وقفات استنكار لاتفاق العار يوم 15/9/2020 في كل المحافظات في الوطن”.

ودعت القيادة “الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم وقواه الديمقراطية للتظاهر أمام سفارات أمريكا ودولة الاحتلال ودولة الامارات ومملكة البحرين، في اليوم ذاته، استنكاراً لاتفاقيات العار”.

المصدر: فلسطين اليوم