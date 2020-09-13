الامن الداخلي: منع المرور عند محلة الأوزاعي تقاطع المرامل ليومين بسبب الاشغال

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان في بيان لها الاحد “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال تعبيد في محلة الأوزاعي / تقاطع المرامل (ما بين فرن صفوان وحلويات العطار)، وذلك اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15-9-2020”.

واضاف البيان “ستؤدي هذه الأشغال، الى منع المرور كليا على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة”، وتابع “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام