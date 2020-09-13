استمرار تراجع معدل الإصابات اليومية بـ”كوفيد-19″ في السعودية والإجمالي تجاوز 325 ألف حالة

سجلت السعودية، استمرارا في تراجع المعدل اليومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، منذ 16 نيسان/أبريل الماضي، بعد تسجيل 601 حالة جديدة فقط، ما رفع الإجمالي إلى 325651 حالة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية الأحد، بأنه قد تم “تسجيل 601 إصابة جديدة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 325651 حالة”. وأضاف البيان أنه “تم تسجيل 28 وفاة جراء الإصابة بكورونا ما رفع الإجمالي إلى 4268 حالة”. فيما بلغ عدد المتعافين في المملكة العربية السعودية إلى 302870 حالة بعد تسجيل 1034 حالة تعافي جديدة اليوم.

يُشار إلى أن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في تناقص مستمر منذ نحو شهر في السعودية التي تتصدر جميع الدول العربية بعدد حالات الإصابة بوباء “كوفيد 19″؛ بينما تأتي ثالثة، بعد العراق ومصر، بعدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

المصدر: سبوتنيك