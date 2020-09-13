رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون للدخول في حوار مع تركيا إذا قامت بخطوات لخفض التوتر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 13:44

رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون للدخول في حوار مع تركيا إذا قامت بخطوات لخفض التوتر

منذ 15 mins 13 September، 2020
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