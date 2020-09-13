الخارجية الفلسطينية برام الله: الهرولة إلى التطبيع لا يعتبر فشلاً للدبلوماسية الفلسطينية، ونؤكد أن دولة ترامب والاحتلال يعانون من عزلة دولية كبيرة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 13:44

الخارجية الفلسطينية برام الله: الهرولة إلى التطبيع لا يعتبر فشلاً للدبلوماسية الفلسطينية، ونؤكد أن دولة ترامب والاحتلال يعانون من عزلة دولية كبيرة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 20 mins 13 September، 2020
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