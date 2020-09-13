سلطنة عُمان ترحب بالتطبيع بين العدو الاسرائيلي ونظام البحرين 

أعلنت سلطنة عمان، أنها “ترحب باتفاق التطبيع بين “إسرائيل” ونظام البحرين”. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد أن “السلطنة ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة”، زاعمة أن ذلك “يأتي في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل”. وأضافت أن “السلطنة تأمل أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، حسب زعمها.

وتابعت أن “هذا يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع”، حسب قول السلطنة.

المصدر: سبوتنيك