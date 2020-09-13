روحاني: لضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية والانفتاح على العالم لمواجهة الحظر  

أکد الرئیس الايراني الشيخ حسن روحاني “ضرورة الاعتماد علی القدرات الداخلية، وفي الوقت ذاته توفیر الظروف للتعاطي مع العالم نظراً للحظر الجائر وغیر المسبوق الذی تواجهه البلاد منذ أکثر من عامین”. واضاف الرئيس روحاني، في كلمة القاها الأحد بمناسبة بدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الايرانية، أن “العدو يحاول ايجاد خلل في علاقاتنا مع العالم، لكننا افشلنا هذه المخططات وتمكنا برغم كل المشاكل توفير كل ما نحتاجه من السلع الأساسية بنفس مستوى السنوات الماضية رغم ان الصعوبات التي تواجهها البلاد هذا العام أكثر بكثير”.

وتابع روحاني قائلا إن “العدو فشل في تحقيق اهدافه الاستراتيجية ضد إيران كما أنه في الوقت الذي تمكن فيه من ايجاد بعض المشاكل في المجال الاقتصادي فشل فشلا ذريعا في تحقيق اهدافه السياسية والقانونية”. واشار رئيس الجمهورية الى أن “الاعداء كانوا يتصورون ان منظمة الأمم المتحدة هي حديقتهم الخلفية وان مجلس الأمن سينفذ ما يريدون متى ما شاؤوا، لكن الحقيقة هي ان الامريكيين تكبدوا خلال الاشهر الاخيرة ما لا يقل عن ثلاثة هزائم تاريخية كبيرة في الامم المتحدة”.

وذكر الرئيس روحاني ان “من اهداف الامريكيين تمديد الحظر التسليحي على ايران، لكنهم فشلوا في تحقيق هذا الهدف في مجلس الأمن، كما انهم فشلوا في كسب التأييد الدولي لتفعيل آلية الزناد”. واضاف ان “الامريكيين يتبجحون بأنهم سيحققون التصر في العشرين من ايلول/سبتمبر الجاري ، لكن مجلس الأمن الدولي رفض كل مشاريع قراراتهم في هذا المجال لأنهم خرجوا من الاتفاق النووي ولم يعودوا عضواً فيه ليقرروا تمديد الحظر التسليحي أو تفعيل آلية الزناد”.

المصدر: ارنا