قوى الامن: توقيف سارق في الدورة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعدما أقدم شخص مجهول على سرقة سيارة رباعية الدفع نوع “jeep Wrangler” من محلة ضبية، باشرت الشعبة إجراءاتها لكشف هوية الفاعل. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويته، وتوقيفه في محلة الدورة، من خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، ويدعى:

– م. ح. (مواليد العام 1989، سوري)، بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على الدخول إلى منزل المدعي وسرق من داخله هاتفا خلويا ومفتاح السيارة، ثم سرقها من مكان ركنها – بالقرب من المنزل- ليعود ويركنها في منطقة عمشيت، حيث تمكنت إحدى دوريات الشعبة من ضبطها.

سلمت السيارة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوف وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام