العراق: انطلاق عملية الفتح المبين في الأنبار (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 13:42
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مصادر يمنية: غارات عنيفة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مواقع عدة في العاصمة صنعاء وضواحيها
الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية "الفتح المبين" لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة في محافظة الأنبار
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العراق: انطلاق عملية الفتح المبين في الأنبار (قناة الغدير)
منذ 49 mins
13 September، 2020
الانبار
العراق
داعش
عملية الفتح المبين
محاربة الاهاب
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