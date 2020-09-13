العراق: انطلاق عملية الفتح المبين في الأنبار (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 13:42

العراق: انطلاق عملية الفتح المبين في الأنبار (قناة الغدير)

منذ 49 mins 13 September، 2020
أخبار موقع المنار

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