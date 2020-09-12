بالفيديو | مأساة في بلدة تول الجنوبية: وفاة شقيقتين وإصابة أمهما و4 من العائلة جراء حريق

وقعت مساء اليوم مآساة انسانية في بلدة تول الجنوبية، ادت الى وفاة شقيقتين جراء حريق وقع في منزلهم لم تعرف اسبابه.

وفي التفاصيل ان حريقاً إندلع في شقة المعاون المتقاعد في قوى الامن الداخلي المتوفي جمال مصطفى ( من بلدة حولا وسكان تول ) وتسبب بوفاة ابنتيه جنى (١١ عاما ) وفاطمة ( ١٣ عاما)، فيما اصيبت أرملته ناريمان وزنة وبقية اولادهما الثلاثة وخطيب احدى بناتهما بحروق بليغة.

وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والصليب الاحمر اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول. وحضرت الى المكان عناصر من الدفاع المدني وعملت على اطفاء الحريق كما حضرت دوريات من مختلف الاجهزة الامنية وفريق من الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وفتحوا تحقيقا بملابسات الحادث.

المصدر: المنار