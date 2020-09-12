وحدة كوارث قضاء صور: 22 إصابة جديدة بينها 12 من اليونيفيل

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 22 إصابة اليوم ب covid- 19 “مثبتة ومؤكدة مخبريا: 21 إصابة لمقيمين مخالطين بينهم 12 إصابة في صفوف قوات الطوارئ الدولية وإصابة من التابعية السورية وإصابة وافدة من إحدى الدول الإفريقية”، مشيرة إلى أن إصابات اليوم توزعت كالآتي: الناقورة 12 (اليونيفيل)، صور 5، العباسية 2، وإصابة واحدة في كل من: قانا، شحور ومعروب.

كما أعلنت أنه سجلت اليوم حالة وفاة جديدة لمصاب ب covid-19 يعاني من أمراض مزمنة.

أضافت: “وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 614 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 176 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 429 حالة محلية (424 حالة من المخالطين) بينها 90 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و13 حالة من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 36 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (12 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 263 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت الوحدة بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية