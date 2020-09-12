بلدية سبلين: تسجيل 3 إصابات جديدة

أعلنت بلدية سبلين، في بيان مساء اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك العدد التراكمي للحالات الإيجابية في البلدة 13 إصابة.

وأشارت إلى أنها اتصلت بالمصابين وطلبت منهم “اتخاذ كل إجراءات الحماية والعزل في منزلهم الكائن في سبلين”، كما أعدت لائحة بالمخالطين المباشرين للمصابين الجدد، وأجرت الاتصالات اللازمة لتحديد موعد لإجراء الفحوصات لهم “وذلك بعد مضي 72 ساعة من اعلان الحالات”.

وتمنت على أهالي البلدة التزام منازلهم “وعدم الخروج الا للضرورة القصوى”، مع استمرار اتباع اجراءات الوقاية: وضع الكمامة عند الخروج من المنزل، تجنب التجمعات واللقاءات في كل المناسبات، ضرورة ترك مسافة آمنة بين الأشخاص، غسل اليدين وتعقيمها كلما دعت الحاجة لذلك.

المصدر: الوكالة الوطنية