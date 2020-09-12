أبو زيد: لتوجيه البوصلة نحو الفاسدين الحقيقيين والكف عن أوهام تحدي العهد لأنه ليس ضعيفا ولن يسقط

علق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، على مشهد التظاهرة على طريق القصر الجمهوري، في سلسلة تغريدات جاء فيها: “كلنا مع حق التظاهر والتعبير الديموقراطي عن الرأي، ولكن ما يجري على طريق القصر الجمهوري من شتائم بحق رئيس الجمهورية ومن استفزاز لعناصر الجيش ورشقه بالحجارة وبالعصي، يخرج عن الأصول”.

أضاف في تغريدة ثانية: “لم نحبذ يوما رؤية شارع مقابل شارع، ولكن على البعض أن يعلم أن هناك شعبا مؤيدا لرئيس الجمهورية ويرى فيه رمزا للنضال والتحرر والاصلاح ومحاربة الفساد، ويرفض استهدافه وتوجيه الإهانات له ومحاولة تحميله جورا المسؤولية عن كل شاردة وواردة منذ 30 عاما لغاية اليوم”.

وفي تغريدة ثالثة قال: “المطلوب التعقل وتوجيه البوصلة نحو الفاسدين الحقيقيين واحترام مسيرة من دافع عن سيادة لبنان والكف عن أوهام تحدي العهد ومحاولة استضعافه، لأنه ليس ضعيفا ولن يسقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام