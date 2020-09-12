وزارة الصحة: تسجيل 10 وفيات و686 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 686 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 23669 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 679 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و7 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 239”.

ولفتت الوزارة إلى “أنّها أجرت 9888 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2691 فحصًا في المطار”.

المصدر: موقع المنار