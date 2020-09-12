حركة حق: شرذمة الخونة لا يمثلون شعب البحرين والطاغية منبوذ شعبياً وقراراته فاقدة للشرعية

أدانت حركة الحريات والديمقراطية حق – من قوى المعارضة البحرينية – خطوات السلطات في البحرين واعلانها التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.

وقالت حق في بيان لها اليوم السبت بأن هذا القرار صادر عن شرذمة من الخونة الذين باعوا انفسهم للسيد الأمريكي وأنه قرار يفتقد لأي مشروعية وهو قرار المنبوذين من الدخلاء على أرض البحرين.

وشددت حق على ضرورة مناهضة هذا القرار محملة الطاغية الذي يحكم البحرين اليوم حسب تعبيرها نتائج هذه الخيانة والتي تأتي لتشكل طعنة غادرة في خاصرة الفلسطينيين وتعكس مدى الانحطاط الذي يعيشه هذا الحاكم الذي دُشنت في عهده افضع المصائب والمآسي والجور بحق شعب البحرين وفرط بكل استهتار بكل قيم الدين والشرف والعروبة.

وختمت حق بالإشادة بموقف أبناء البحرين الرافض للتطبيع مؤكدة على انكفاء شرذمة الحكم وابواقها المأجورة امام هذا السيل العارم من الرفض الشعبي الذي ظهر جلياً عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر التصريحات والمداخلات عبر وسائل التواصل الإجتماعي كما اشارت حق للوضع القمعي الخانق الذي لو لاه لكانت هناك مسيرات شعبية عارمة ترفض التطبيع وتندد بالخونة.

المصدر: موقع المنار