مستشفى الحريري: شفاء 7 مصابين وخروج 2 من العناية المركزة

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 538 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين فيه للمتابعة هو 80 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة 20 حالة.

وأعلن شفاء 7 من المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفاع عدد حالات الشفاء بين المرضى فيه منذ البداية حتى تاريخه، إلى 384 حالة. كما أعلن نقل حالتين من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن وضعيهما.

وذكر أن عدد الحالات الحرجة داخله 25 حالة.