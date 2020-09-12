خلية أزمة قضاء طرابلس: 57 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 20:08

خلية أزمة قضاء طرابلس: 57 إصابة جديدة

منذ 19 mins 12 September، 2020
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لبنان

أفادت خلية أزمة كورونا في قضاء طرابلس عن تسجيل 57 إصابة جديدة في ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: طرابلس: 45، الميناء: 3، البداوي: 6 والقلمون: 3.

وجددت الخلية التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، من “وجوب ارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر لليدين، احترام المسافة الآمنة، منع التجمعات، تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة”.

وأكدت على المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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