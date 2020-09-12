موسى تابع قضية الاصابات في سجن رومية مع فهمي وحسن وخلف

أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، في بيان، عن قلقه “لما تردد عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين عدد من المساجين في رومية”، معلنا أنه اتصل بوزيري الداخلية والبلديات والصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي والدكتور حمد حسن ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، وتشاور معهم في سبل محاصرة هذه الاصابات ومنع تفشيها”.

وذكر أنه تبلغ من فهمي وحسن “اتخاذهما اجراءات تمثلت بتخصيص أماكن حجر للمخالطين واماكن للمصابين في مستشفى متخصص”.

وشدد على “الاسراع في المعالجة، واتخاذ الاجراءات الوقائية تجنبا لتفشي الوباء في صفوف المساجين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام