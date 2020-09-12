قيادة فتح في صور: استهداف خليل استهداف لنهج مقاوم

وجهت قيادة “فتح” في منطقة صور رسالة دعم وتأييد إلى قيادة “حركة أمل” والى النائب علي حسن خليل، جاء فيها: “معكم ضد العقوبات الجائرة التى صدرت عن الإدارة الأميركية المنحازة إلى كيان الإحتلال الصهيوني بحق المقاوم معالي الوزير علي حسن خليل، الذي يمثل النهج المقاوم المتمسك بالحقوق العربية وبالمقدمة منها حق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين”.

وقد استنكرت “هذا الإجراء الأميركي بحق الرجل الثاني في حركة أمل “، مؤكدة أن “هذا القرار الأميركي الجائر بحق أحد أبناء الإمام المغيب المقاوم السيد موسى الصدر يأتي على خلفية سياسية بحتة حيث أن حركة أمل، وعلى رأسها الرئيس نبيه بري، تحتضن وتقف إلى جانب المقاومين للعدو الصهيوني في لبنان وفلسطين أول العرب والباقين معنا إلى الأبد”.

واعتبرت أن “قرار استهداف النائب خليل ليس استهدافا لشخصه وحسب، بل استهداف لنهج مقاوم سار على خطى سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، هذا النهج الذي وقف إلى جانب قضيتنا الفلسطينية وأسقط اتفاق 17 أيار الخياني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام