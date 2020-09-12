بزي: الرئيس بري بما يمثل يشكل عائقا أمام انهيار الدولة

اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية وتربوية وصحية في مكتبه في مدينة بنت جبيل، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “بما يمثل، يشكل عائقا أمام انهيار الدولة. وربما فسر البعض اتزاننا بالمواقف تفريطا بالثوابت. لكنهم مخطئون. ويبدو انه كلما تعرض الوطن للتهديد، يتعرضون للحركة لأنها تشكل عنوانا من عناوين وحدة هذا البلد”.

وأكد “التعاطي الايجابي والمرن في مقاربتنا الملف الحكومي، بغض النظر عن تصويب البعض باتجاه وزارة المالية لانتزاع التوقيع الشيعي عنها رغم الميثاقية، تحت ذريعة أنها ستكون فاسدة إذا تولاها شيعي وغير فاسدة إذا تولاها غير شيعي”، معلنا أن “هناك إجماعا لدى كل المكونات الشيعية حول حقيبة المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام