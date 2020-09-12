العمل الإسلامي: لميثاق شرف عالمي يمنع التعرض لأنبياء الله ورسله

نددت “جبهة العمل الإسلامي في لبنان”، في بيان، بإعادة نشر صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد (ص) “بحجة حرية الرأي والتعبير الذي تتبجح به الحضارة الغربية المزيفة”.

ورأت الجبهة أن “هذه الإساءة بإعادة نشر الرسوم لامست مشاعر حوالي الملياري مسلم في العالم وعواطفهم، بل أنها مست وأثرت، وهكذا يجب أن تكون مشاعر بقية الديانات التي سبقت الدين الإسلامي، لأن رسل الله وأنبياءه جاءوا بدعوة الحق ولعبادة الله الواحد الأحد، ومن غير المسموح أو المقبول الإساءة إلى نبي الله عيسى بن مريم وموسى عليهما الصلاة والسلام وكل أنبياء الله ورسله”.

واعتبرت أنه “بات من الضروري والأهمية بمكان إصدار ميثاق شرف عالمي وأممي يمنع التجديف أو المس والتعرض لأنبياء الله ورسله والقرآن الكريم، وإصدار عقوبات قاسية جدا لمنع هؤلاء المتعصبين والمهرطقين من الإساءة وتكرار فعلتهم الشنيعة، لأنهم يمارسون بذلك الإرهاب الفكري والعقائدي والمعنوي بأبشع صوره، متسلحين بالمقولة المطاطية المزيفة حرية الرأي والتعبير، لتشويه صورة الإسلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام