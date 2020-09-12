حزب الله: كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 18:24
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الرئيس بري: موضوع غربلة الشخصية التي سيُتفق عليها لوزارة المال قابل للنقاش مع الرئيس المكلف من 1 الى 10 أسماء واكثر
الرئيس بري:حقيبة المال تعادل أي شيء ميثاقي والكلام عن اعتبار الأمر عثرة لتأخير التشكيل يهدف الى الاستفادة من حقائب أخرى
قوات الإحتلال تنكل بشابين في جنين بالضفة المحتلة وتعتدي عليهما بالضرب المبرح وتحتجزهما
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير صائب عريقات: التطبيع العربي يعني القبول بالسيادة الإسرائيلية على الأقصى
الرئاسة الفلسطينية: نرفض ونستنكر بشدة إعلان تطبيع العلاقات بين الإحتلال ومملكة البحرين
الفصائل الفلسطينية: التطبيع لن يعطي الشرعية للكيان الصهيوني الزائل وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تساقط الحكام العرب بالتفريط بالحقوق العربية والفلسطينية لن يضمن لهم حماية عروشهم
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تدين بشدة تطبيع نظام البحرين مع الكيان الصهيوني
الفصائل الفلسطينية: التطبيع مع العدو يمثل طعنة غادرة للأمة وتضحياتها وشهدائها ولا يمثل شعوبها
الخارجية الايرانية: تطبيع نظام البحرين مع العدو وصمة عار وخطأً استراتيجي ارتكبته الحكومة البحرينة
الخارجية الايرانية: تطبيع نظام البحرين خطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الإنتخابات الأميركية
حركة حماس بذكرى الانسحاب الاسرائيلي من غزة: وسنكسر كل يوم حلقة من حلقات الحصار دون شرط
تركيا دانت بقوة اتفاق التطبيع المبرم بين "إسرائيل" والبحرين معتبرة أنه يوجه ضربة جديدة للقضية الفلسطينية
تركيا تعلن أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص بين السبت والاثنين
بوريس جونسون يتهم الاتحاد الاوروبي بالتهديد بفرض "حصار" غذائي بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية
16 قتيلا في حرائق غابات الولايات المتحدة والمسؤولون يتوقعون ارتفاع الحصيلة
حرس الثورة الاسلامية في ايران: خطوة آل خليفة المخزية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني جاءت مغايرة لتطلعات الشعب الفلسطيني
الحرس الثوري: تطبيع نظام البحرين مع كيان العدو حماقة تفتقد للمشروعية وستلقى الردود المناسبة
أ.ف.ب: اردوغان يحذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من "العبث" مع تركيا بعد الانتقادات الفرنسية لبلاده
أ.ف.ب: قبرص تشجب التدريبات العسكرية التركية والتي تصفها بـ"غير القانونية" قبالة سواحلها
أ.ف.ب: برلين تحذر لندن من تداعيات "كبيرة" في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري بشأن بريكست
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الخارجية التركية: بيان قمة دول جنوب أوروبا بشأن إيجه وشرق المتوسط وقبرص منحاز ويفتقر إلى الأساس القانوني
البحرية الألمانية توقف ناقلة نفط إماراتية كانت في طريقها لنقل النفط من ميناء بنغازي في شرق ليبيا
حركة "السترات الصفراء" تدعو إلى التظاهر في العاصمة الفرنسية ومناطق اخرى السبت بعد استراحة خلال فصل الصيف
رئيس الوزراء الفرنسي يقول إن الوضع الصحي في بلاده يتدهور وفيروس كورونا ينتشر بسرعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
حزب الله: كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة
منذ 50 mins
12 September، 2020
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تطبيع نظام البحرين
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