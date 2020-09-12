حزب الله يدين بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي وسائر اشكال التطبيع المزمعة معه

دان حزب الله بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي وسائر اشكال التطبيع المزمعة معه. ورأى ان هذه الخطوة تأتي في سياق انتقال الانظمة العميلة والخائنة لشعوبها من علاقاتها السرية مع العدو إلى العلاقات العلنية.

وأكد حزب الله، في بيان أصدره اليوم السبت، أن كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة.

ورأى حزب الله أن الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الامارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة، المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني بتحرير ارضه كاملةً والرافضة لكل اشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله