حزب الله يدين بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي وسائر اشكال التطبيع المزمعة معه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 18:22

حزب الله يدين بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي وسائر اشكال التطبيع المزمعة معه

منذ 51 mins 12 September، 2020
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