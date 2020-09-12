إصابة 9 مواطنين في ترتج وقائمقام جبيل تابعت الأمر مع خلية الأزمة في البلدة

تواصلت قائمقام جبيل القائمة بأعمال بلدية ترتج نتالي مرعي الخوري مع أعضاء خلية الأزمة في البلدة، بعد التأكد من إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، للتدارس في الخيارات المناسبة المنوي اتخاذها لمنع تفشي الفيروس في البلدة.

وقد اتصل كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق الدكتور وليد الخوري ومستشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق صادق، وبالتنسيق مع القائمقام، بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن لتأمين فحوصات PCR أوائل الاسبوع المقبل لمخالطي المصابين.

من جهة ثانية، أعلن مركز ترتج في حزب “القوات اللبنانية” تقديم 60 فحص PCR ابتداء من الاثنين المقبل في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، للمخالطين ولمن يرغب من أهالي البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام