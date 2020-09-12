فصائل المقاومة الفلسطينية: الإعلان التطبيعي بين الاحتلال ونظام البحرين طعنة غادرة لتضحيات شعبنا والأمة وشهدائها

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، الإعلان التطبيعي بين الاحتلال الإسرائيلي وسلطات البحرين.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي، “ندين وبشدة الإعلان التطبيعي الخياني بين الكيان الصهيوني ونظام البحرين”، معتبرةً أن هذا الإعلان يمثل طعنة غادرة لتضحيات شعبنا والأمة وشهدائها.

وقالت ان هذا التطبيع يمثل طعنة غادرة للامة وتضحياتها وشهدائها ولا يعبر عن ارادة شعوبها الواعية والمقاومة، وهذا يتطلب تحركا عربيا واسلاميا واسعا لنبذ المطبعين ونصرة قضية فلسطين ودعمها في كل الاتجاهات وتوجيه بوصلة العداء للكيان الصهيوني.

واكدت ان هذا التطبيع يستوجب على منظمة التحرير الفلسطينية الانسحاب من جامعة الدول العربية التي تهلت عن مسؤولياتها.

وحيّت فصائل المقاومة، المواقف الشعبية البحرينية والمواقف العربية والإسلامية الأصيلة الرافضة للاتفاق.

المصدر: موقع المنار + قناة فلسطين اليوم