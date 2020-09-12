خلية أزمة بلديات جبل عامل: إصابتان جديدتان اليوم

أفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا اليوم، حالة واحدة في طلوسة وأخرى في الخيام.

وبناء عليه، فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 130 إصابة وحالات الشفاء 91 حالة وخمس حالات وفاة، وهناك 30 حالة مصابة مؤكدة مخبريا قيد الحجر المنزلي، وثلاث حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي.

وذكرت الخلية أنها بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، آملة من الاهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية.

ولفت إلى “ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام