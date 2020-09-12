بلدية صيدا: ارتفاع الإصابات إلى 242

أشارت بلدية صيدا في بيان، وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي، إلى أن “عدد الإصابات بكورونا والتي تتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة، بلغ 242 إصابة، منها 111 إصابة ضمن النطاق الإداري لصيدا و96 إصابة في ضواحي المدينة و 35 إصابة داخل مخيم عين الحلوة، وسجل شفاء 87 حالة، منها 47 حالة في صيدا وضواحيها و 40 حالة في مخيم عين الحلوة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 5 حالات، 3 في صيدا و 2 في مخيم عين الحلوة”.

وذكرت ب “ضرورة التزام المقررات الصحية لعدم تفشي الفيروس، ولا سيما أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات بلغت حدا حرجا”. ودعت إلى “التواصل معها وإبلاغها عن حالات كورنا أيضا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء عن دور البلديات في هذا المجال، على الأرقام 03046807 – 03652276 – 07722150

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام