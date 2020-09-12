خارجية الاحتلال الصهيوني: سنعمل على فتح سفارة لنا في البحرين قريبًا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 14:50

خارجية الاحتلال الصهيوني: سنعمل على فتح سفارة لنا في البحرين قريبًا

منذ 1 ساعة 12 September، 2020
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