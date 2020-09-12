خارجية الاحتلال الصهيوني: سنعمل على فتح سفارة لنا في البحرين قريبًا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 14:50
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الرئيس بري: موضوع غربلة الشخصية التي سيُتفق عليها لوزارة المال قابل للنقاش مع الرئيس المكلف من 1 الى 10 أسماء واكثر
الرئيس بري:حقيبة المال تعادل أي شيء ميثاقي والكلام عن اعتبار الأمر عثرة لتأخير التشكيل يهدف الى الاستفادة من حقائب أخرى
قوات الإحتلال تنكل بشابين في جنين بالضفة المحتلة وتعتدي عليهما بالضرب المبرح وتحتجزهما
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير صائب عريقات: التطبيع العربي يعني القبول بالسيادة الإسرائيلية على الأقصى
الرئاسة الفلسطينية: نرفض ونستنكر بشدة إعلان تطبيع العلاقات بين الإحتلال ومملكة البحرين
الفصائل الفلسطينية: التطبيع لن يعطي الشرعية للكيان الصهيوني الزائل وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تساقط الحكام العرب بالتفريط بالحقوق العربية والفلسطينية لن يضمن لهم حماية عروشهم
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تدين بشدة تطبيع نظام البحرين مع الكيان الصهيوني
الفصائل الفلسطينية: التطبيع مع العدو يمثل طعنة غادرة للأمة وتضحياتها وشهدائها ولا يمثل شعوبها
الخارجية الايرانية: تطبيع نظام البحرين مع العدو وصمة عار وخطأً استراتيجي ارتكبته الحكومة البحرينة
الخارجية الايرانية: تطبيع نظام البحرين خطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الإنتخابات الأميركية
الخارجية الإيرانية: حكام البحرين من الآن وصاعداً يعدون شركاء لجرائم الصهاينة
حركة حماس بذكرى الانسحاب الاسرائيلي من غزة: وسنكسر كل يوم حلقة من حلقات الحصار دون شرط
تركيا دانت بقوة اتفاق التطبيع المبرم بين "إسرائيل" والبحرين معتبرة أنه يوجه ضربة جديدة للقضية الفلسطينية
تركيا تعلن أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص بين السبت والاثنين
بدء المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
بومبيو خلال مفاوضات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان: تداول السلطة هو أفضل خيار للشعب الأفغاني
المسؤول الكبير في حركة طالبان عبد الغني برادر دعا إلى أن تكون أفغانستان بلدا مستقلا واسلاميا في حال التوصل لاتفاق
بايدن: مثل كل شيء آخر ورثه ترامب هو أهدر ما تركنا له وعلينا جمع الأجزاء لكن ذلك صعب
بايدن: إن أبدت إيران استعدادا سأعاود التعاون معها وسأدخل من جديد إلى الإتفاق النووي معها
بوريس جونسون يتهم الاتحاد الاوروبي بالتهديد بفرض "حصار" غذائي بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية
الأمم المتحدة تطالب بحق الروهينغا في المشاركة في الانتخابات المقبلة في بورما
انهيار منجم في الكونغو الديموقراطية والسلطات تخشى أن يكون نحو خمسين شخصا قتلوا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الخارجية التركية: بيان قمة دول جنوب أوروبا بشأن إيجه وشرق المتوسط وقبرص منحاز ويفتقر إلى الأساس القانوني
البحرية الألمانية توقف ناقلة نفط إماراتية كانت في طريقها لنقل النفط من ميناء بنغازي في شرق ليبيا
حركة "السترات الصفراء" تدعو إلى التظاهر في العاصمة الفرنسية ومناطق اخرى السبت بعد استراحة خلال فصل الصيف
رئيس الوزراء الفرنسي يقول إن الوضع الصحي في بلاده يتدهور وفيروس كورونا ينتشر بسرعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
خارجية الاحتلال الصهيوني: سنعمل على فتح سفارة لنا في البحرين قريبًا
منذ 1 ساعة
12 September، 2020
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