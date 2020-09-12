الطقس في لبنان غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول إلى حار نسبيا.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات كما يحتمل تساقط بعض الامطار بخاصة في الداخل خلال الفترة الصباحية. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع إنخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، وإرتفاعها بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحيانا، ونحذر من خطر إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة. فوق الجبال من 20 الى 28 درجة. في الداخل من 18 الى 37 درجة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65% و85%.

– حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية