مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يرفض توقيع مرسوم اعفاء السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته، والإجراء المطلوب تطبيقه عليه، يجب ان يطبق على جميع الموقوفين عدلياً عملا بمبدأ المساواة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 12:58

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يرفض توقيع مرسوم اعفاء السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته، والإجراء المطلوب تطبيقه عليه، يجب ان يطبق على جميع الموقوفين عدلياً عملا بمبدأ المساواة

منذ 50 mins 12 September، 2020
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