انتهاء مناورات الجيش الايراني “ذوالفقار 99” (وكالة أنباء فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 10:58

انتهاء مناورات الجيش الايراني “ذوالفقار 99” (وكالة أنباء فارس)

منذ 43 mins 12 September، 2020
أخبار موقع المنار

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