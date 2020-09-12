انتهاء مناورات الجيش الايراني “ذوالفقار 99” (وكالة أنباء فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 12 2020 - 10:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري: موضوع غربلة الشخصية التي سيُتفق عليها لوزارة المال قابل للنقاش مع الرئيس المكلف من 1 الى 10 أسماء واكثر
الرئيس بري:حقيبة المال تعادل أي شيء ميثاقي والكلام عن اعتبار الأمر عثرة لتأخير التشكيل يهدف الى الاستفادة من حقائب أخرى
الإعلان عن اتفاق بحريني أميركي اسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإحتلال الصهيوني والبحرين
جمعية الوفاق البحرينية: الاتفاق بين النظام البحريني والعدو الصهيوني خيانة عظمى للإسلام والعروبة
جمعية الوفاق: نؤكد على ان شعب البحرين وكل أطيافه ومكوناته الدينية والسياسية والفكرية متمسك بفلسطين
جمعية الوفاق: التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تضاد صارخ مع إرادة شعب البحرين وانقلاب على عقيدته المبدئية
الملك البحريني يشيد بـ "الدور الأميركي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط"
رئيس حكومة الإحتلال: بعد البحرين والإمارات دول عربية ستنضم إلى اتفاقات السلام مع "اسرائيل"
منظمة التحرير الفلسطينية تندد بإعلان التطبيع بين البحرين وكيان الإحتلال وتؤكد أنه خيانة للقضية الفلسطينية
حركة حماس: انضمام هذه الدول للتطبيع مع الإحتلال يجعلها شريكة في صفقة القرن التي تشكل عدواناً على شعبنا
حركة الجهاد الإسلامي: الإتفاق بين النظام البحريني والكيان الصهيوني يعكس الوصاية الأميركية على المنامة
الخارجية الايرانية: تطبيع نظام البحرين مع العدو وصمة عار وخطأً استراتيجي ارتكبيته الحكومة البحرينة
الخارجية الايرانية: تطبيع نظام البحرين خطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الإنتخابات الأميركية
الخارجية الإيرانية: حكام البحرين من الآن وصاعداً يعدون شركاء لجرائم الصهاينة
مدير دائرة الأزمات في طهران ينفي وقوع قتلى جراء الانفجار الذي وقع في مصنع لبطاريات السيارات
الخارجية الإيرانية ترفض مزاعم مايكروسوفت بأن قراصنة على صلة بروسيا والصين وإيران يحاولون التأثير على انتخابات اميركا
وزارة الخارجية الصينية: على شركة مايكروسوفت عدم اختلاق هجمات إلكترونية وربطها ببكين
وزير الخارجية الروسية: سياسات واشنطن تؤجج التوترات في العالم ونزيد من تنسيق سياستنا الخارجية مع الصين
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلات روسية اعترضت طائرات أجنبية على الحدود للمرة الثانية خلال يوم واحد
القوات الفضائية الجوية الروسية: 3 قاذفات أميركية من طراز "بي-52 أيتش" تدربت على توجيه ضربات على كالينينغراد
الرئاسة الروسية: الحوار بين موسكو ولندن مجمد في جميع الاتجاهات وإمكانية استئنافه ضئيلة رغم الحاجة لذلك
بدء المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
انهيار منجم في الكونغو الديموقراطية والسلطات تخشى أن يكون نحو خمسين شخصا قتلوا
رئيس الوزراء الفرنسي يقول إن الوضع الصحي في بلاده يتدهور وفيروس كورونا ينتشر بسرعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
قوات الحشد الشعبي في العراق تستهدف تجمعاً لإرهابيي داعش في منطقة حويجة جلوب شمال مدينة سامراء
القضاء التركي يحكم على نائبة من حزب الشعوب الديموقراطي بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها بالإنتماء إلى حزب العمال الكردستاني
وزارة الخارجية التركية: بيان قمة دول جنوب أوروبا بشأن إيجه وشرق المتوسط وقبرص منحاز ويفتقر إلى الأساس القانوني
البحرية الألمانية توقف ناقلة نفط إماراتية كانت في طريقها لنقل النفط من ميناء بنغازي في شرق ليبيا
حركة "السترات الصفراء" تدعو إلى التظاهر في العاصمة الفرنسية ومناطق اخرى السبت بعد استراحة خلال فصل الصيف
رئيس الوزراء الفرنسي يقول إن الوضع الصحي في بلاده يتدهور وفيروس كورونا ينتشر بسرعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
انتهاء مناورات الجيش الايراني “ذوالفقار 99” (وكالة أنباء فارس)
منذ 43 mins
12 September، 2020
ذوالفقار 99
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | مناورة ضخمة للجيش الإيراني في بحر عمان وتحذير للقوات الأجنبية بالإبتعاد عن منطقة العمليات
بالصور | الجيش الإيراني يجري مناورات ذوالفقار 99 الكبرى في بحر عمان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}