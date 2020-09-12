مسؤول حزب الله في صيدا بحث مع وفد فلسطيني حق العمل

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من “الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل”، برئاسة منسق الحملة في صيدا خالد سويد وعضوية كل من مدير جمعية مساواة في صيدا أحمد المحمود، منسقة المشاريع في مؤسسة معروف سعد الثقافية الخيرية الإجتماعية دلال شحادة، جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية سلام العلي، مديرة جمعية التكافل الاجتماعي في مخيم عين الحلوة جمال كليب، من جمعية التنمية مركز ألوان أسراء حوران، جمعية الغد الثقافية نادين مصطفى، مدير مركز الشباب للتنمية ابراهيم شريم، منسقة جمعية التضامن نواة مكرم الخطيب، ومديرة جمعية يد العون صفاء قدورة .

وتركز البحث بحسب بيان عن “كيفية تحصيل حق العمل للفلسطيني المقيم في لبنان من ضمن الحقوق المدنية التي يجب أن يتمتع بها، ودار نقاش مطول حول الآليات والسبل التي يجب اتباعها على كافة المستويات من أجل الوصول الى الغاية المطلوبة، ابتداء من تشكيل اللجان والأطر المتخصصة الى الجولات السياسية المطلوبة لاستصدار القوانين التي تضمن تلك الحقوق وفق مسار سياسي قانوني ممنهج بالتعاون والتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، كما ثمن ضاهر “الجهود التي يبذلها أعضاء الإئتلاف من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني”، مؤكدا “وحدة الموقف السياسي الفلسطيني”.

وفي الختام، قدم ضاهر عرضا “لمجمل الأوضاع السياسية محليا واقليميا”، وأكد أن “النصر سيبقى حليف المقاومة التي تمضي في معركة تحرير فلسطين، ولن تثني العقوبات والمؤامرات والحصار هذه المقاومة عن هدفها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام