6 غارات لطيران التحالف السعودي على دائرة الهندسة العسكرية في #صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 10:58

6 غارات لطيران التحالف السعودي على دائرة الهندسة العسكرية في #صنعاء

منذ 2 ساعة 12 September، 2020
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