أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 12 أيلول 2020

النهار

يؤكد مرجع قانوني في مجالسه أنّ العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية لا تتعلق بالفساد فحسب إنّما عناوينها الأبرز الإرهاب والاتجار بالمخدرات ومس الأمن القومي في أكثر من دولة.

تنضح مواقع التواصل الاجتماعي بحملات لا يمكن وصفها باقل من مخجلة ومخيفة لجهة الحقد المتبادل الذي تتسم به بين المتراشقين او لجهة الهبوط المخيف في لغة التخاطب على نحو غير مسبوق

الجمهورية

تتبادل قوى السلطة الإتهامات بالفساد بنحو مباشر وعميق في أحاديث الصالونات إنما من دون المجاهرة بذلك.

نُقل عن قطب سياسي قوله: الأميركيون اقتنعوا بأننا حلفاء للمقاومة والبعض في خطنا لم يقتنع بعد.

قيل في أحد المجالس الأمنية إن التنسيق الأمني في الماضي كان يأخذ نحو ساعة ونصف الساعة بين لبنان وسوريا والآن أصبح يأخذ 4 ساعات بين لبنان وفرنسا.

أسرار اللواء

نُقل عن دبلوماسي لبناني في عاصمة أوروبية أن لا بديل عن الطبقة السياسية إلا الإمتثال في نهاية المطاف إلى مبادرة ماكرون، الوحيدة اليوم.

يسعى موظفون سابقون من خارج الطاقم السياسي، إلى تلميع صورهم وحضورهم، علَّ وعسى، يهبط الحظ عليهم، في الوزارة.

يحيط تكتم شديد بنتائج مهمة رسمية، وبموقف الجهات الفاعلة من نتائجها السلبية!

نداء الوطن

عُلم أنّ الثنائي الشيعي قرر عدم التدخل في عمل الرئيس المكلف وتركه حتى ينجز تشكيلته ليبني على الشيء مقتضاه.

نقلت أوساط مطلعة أنّ عباس ابراهيم سمع في باريس إصرار الفرنسيين على المداورة في الوزارات باعتبارها وسيلة تعزز الشفافية في العمل الحكومي.

يؤكد سفير دولة كبرى سيعتمد قريباً في لبنان أنه سيتّبع “سياسة وسطية” تماشياً مع توجيهات دولته بالبقاء على مسافة قريبة من كل الأفرقاء

الانباء

تردد إحدى الجهات أن بعض الوجوه الوزارية من الحكومة المستقيلة مرشحة للتوزير أيضا في الحكومة العتيدة.

توقيت غير موفّق لإطلالات تصعيدية لرئيس تيار سياسي، إذ غالباً ما تأتي على بعد ساعات من تسوية مرتقبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام