كيف تعالج أعراض “كوفيد-19” في المنزل؟

يدرك الكثيرون الأعراض الأكثر شيوعا لـ”كوفيد-19″، ومع ذلك، فالكثيرون غير مطلعين على ما يجب عمله فيما يتعلق بكيفية تخفيف هذه الأعراض عند ظهورها.

وفي حال ظهور نتائج إيجابية لـ”كوفيد-19″ والذي لا يستوجب دخول المستشفى، تقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعض الإرشادات للمساعدة في التغلب على هذه المخاوف وتقديم بعض الإرشادات لعلاج أعراض المرض في المنزل.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد حاليا علاج محدد لفيروس كورونا، إلا أنه يمكن تخفيف الأعراض في المنزل حتى يتعافى المريض المصاب بحالات خفيفة أو متوسطة من “كوفيد-19″، والتي تتطلب فقط العزل الاجتماعي.

علاج الحمى:

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فقد يساعد:

-أخذ الكثير من الراحة.

-شرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف، ويجب شرب الكمية الكافية حتى يصبح لون البول أصفر فاتحا وشفافا.

-تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرت بعدم الارتياح.

علاج السعال:

وإذا كنت تعاني من السعال، فمن الأفضل تجنب الاستلقاء على الظهر والاستلقاء على أحد الجانبين بل الجلوس مستقيما بدلا من ذلك.

وللمساعدة في تخفيف السعال، جرب تناول ملعقة صغيرة من العسل. ما عدا الأطفال دون سن 12 شهرا.

إذا لم يساعد ذلك، يمكنك الاتصال بالصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاجات السعال.

الشعور بضيق في التنفس:

إذا كنت تشعر بضيق في التنفس، فقد يساعد الحفاظ على برودة الغرفة في مكافحة هذه الحالة. وبالتالي، حاول خفض التدفئة أو فتح النافذة. ولا تستخدم مروحة لأنها قد تنشر الفيروس.

وتقترح الإرشادات أيضا أن تتنفس ببطء من الأنف وأخرج الهواء من الفم كما لو كنت تنفخ شمعة بلطف.

ويمكن أيضا تجربة الجلوس منتصبا على كرسي، وارخ كتفيك حتى لا تنحني، ثم انحن للأمام قليلا، وادعم نفسك بوضع يديك على ركبتيك أو على شيء ثابت مثل الكرسي.

والأهم من ذلك، حاول ألا تصاب بالذعر إذا كنت تشعر بضيق في التنفس. فهذا يمكن أن يزيد الطين بلة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إنه إذا كنت أنت أو أي شخص تعيش معه يعاني من أعراض فيروس كورونا، فيجب عليكم جميعا البقاء في المنزل.

وتابعت: “حاول الاتصال بخدمات الطوارئ أو بالصيدلية، حيث يمكنهم مساعدتك بينما يتعين عليك البقاء في المنزل (العزل الذاتي)”.

المصدر: دايلي اكسبرس