قوة من الحشد الشعبي تقضي على 4 قيادات من تنظيم #داعش الإرهابي في #سامراء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2020 - 00:12

قوة من الحشد الشعبي تقضي على 4 قيادات من تنظيم #داعش الإرهابي في #سامراء

منذ 8 mins 12 September، 2020
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