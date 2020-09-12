إسماعيل هنية :من الضروري ان ينال الفلسطينون في لبنان حقوقهم الانسانية

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه وفدا اعلاميا لبنانيا أن”اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كان ناجحا من حيث البيان المشترك، واللجان التي اتُفق على تشكيلها، والجداول الزمنية التي وضعت”.

وقال هنية :”إن فلسفة المواجهة الفلسطينية تقوم على ثلاثة مرتكزات هي: ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام. المسار الثاني هو المقاومة “فالمقاومة قانون المحتل، والمقاومة بمعناها الشامل: العسكرية، السياسية، الشعبية، الحقوقية”. أما المسار الثالث فهو بناء شبكة علاقات وتحالفات داعمة. مشدداً على أن بناء تحالفات لا يعني الوقوف مع محور ضد آخر”.

أضاف هنية “كما لدينا علاقة قوية بإيران، كذلك لدينا علاقة قوية بمصر وتركيا وقطر والمغرب العربي، قضية فلسطين هي قضية موحِدة”،وشكر لبنان “الذي احتضن الجرح الفلسطيني، ونأمل أن يظل المظلة التي يستظل بها الفلسطينيون”.

وشدد هنية على ضرورة أن”ينال الفلسطينيون في لبنان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية لحين عودتهم فوضع مخيماتهم أسوأ من وضع المخيمات في غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام