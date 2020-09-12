وسم #التطبيع_خيانة يتصدر في معظم الدول العربية على تويتر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2020 - 00:12

وسم #التطبيع_خيانة يتصدر في معظم الدول العربية على تويتر

منذ 53 mins 11 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة