الوفاق البحرينية: موقف النظام البحريني من التطبيع مع العدو الصهيوني هو موقف من طرفين لا شرعية لهما

أكدت جمعية الوفاق البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن”موقف النظام البحريني من التطبيع مع العدو الصهيوني هو موقف من طرفين لا شرعية لهما في ذلك”.

وأشارت جمعية الوفاق في بيان إلى أن”النظام البحريني لا يملك شرعية لعقد اتفاق مع الصهاينة، والكيان الغاصب هو كيان غير شرعي”.

ولفت البيان إلى أن”الاتفاق بين النظام الاستبدادي في البحرين وحكومة العدو الصهيوني خيانة عظمى للإسلام وللعروبة، مؤكدًا أن شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته الدينية والسياسية والفكرية والمجتمعية مجمعٌ على التمسك بفلسطين ويرفض كيان العدو الصهيوني”.

وجاء في البيان أن”التطبيع مع كيان العدو الصهيوني هو تضاد صارخ مع إرادة شعب البحرين وانقلاب على عقيدته المبدئية في رفض احتلال فلسطين”.

المصدر: مواقع