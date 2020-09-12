أنصار الله: الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2020 - 00:12

أنصار الله: الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة

منذ 1 ساعة 11 September، 2020
انصار الله
اليمن - عربي وإقليمي

أكد المكتب السياسي لأنصار الله، مساء اليوم الجمعة، عدم استغرابه لإعلان التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي، قائلًا إن “التحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية”.
وأشار سياسي أنصار الله في بيان إلى أن”الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ارتاحت من عبء أنظمة لطالما ظلت توجه لها طعنات الغدر سرا واليوم تشهرها علنا”.
وجدد المكتب السياسي لأنصارالله وقوفه إلى جانب الشعب البحريني في نضاله المشروع لاستعادة كرامته وسيادة دولته والتخلص من نظام التبعية والخيانة والاستبداد.

المصدر: المسيرة

التعليقات

ذات صلة