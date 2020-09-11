فريق وزارة الاشغال جال على بلدات في البقاع الشمالي واطلع اضرار السيل الجارف

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في الهرمل عن تواصل السير الجارف التى اجتاح بلدات البقاع الشمالي ومصدره الامطار التى هطلت في جبال السلسلة الشرقية، حيث غطت المياه مجرى السيل في يلدة الفاكهة لتصل الى مجرى نهر العاصي .

واستنفر أصحاب المزارع والمقاهي تحسبا للاضرار التي يمكن أن يحدثها السيل.وقام فريق من وزارة الأشغال وبتوجيه من المدير الإقليمي المهندس احمد الحجار بجولة على بلدات الفاكهة ورأس بعلبك والقاع ومجرى السيل في الهرمل، حيث تأكد من أن الأمور تحت السيطرة، فيما جرى وضع الآليات بحالة جهوزية تحسبا للطوارىء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام